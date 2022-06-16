Крымские турфирмы запускают чартерные автобусы на полуостров

Туристические компании Крыма запускают чартерные автобусные программы в республику из восьми городов РФ. Такое решение принято в целях улучшения логистики к местным курортам в условиях запрета на полеты в аэропорт Симферополя, сообщает пресс-служба Минкурортов и туризма региона.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Автобусные рейсы начнут курсировать 18 июня. Маршруты будут выполняться каждые 4 дня из Азова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нижнего Новгорода, Владимира, Гусь-Хрустального, Дзержинска и Мурома в Судак и Алушту.

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко отметил, что туры с включенной чартерной перевозкой очень востребованы среди туристов. С одной стороны – это удобно, автобусы отвечают всем современным требованиям безопасности, с другой – бюджетно, отпускники могут существенно сэкономить на отдыхе.

Кроме того, аналогичные программы готовятся и из Ставрополя, а также некоторых других городов Северного Кавказа.

Турпакеты, включающие автобусную чартерную перевозку, предлагают размещение в 150 отелях. Минимальная стоимость такого тура на 7 ночей составляет порядка 15 тыс. руб.