В Турции обеспокоились загрязнением моря в районе Бодрума

Власти Турции обратили внимание на загрязнение моря в районе популярного курортного города Бодрум, которое произошло из-за сброса химических, промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов в воду. Об этом пишет Milliyet.

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Председатель городского совета Бодрума Ариф Йылмаз (Arif Yilmaz) отметил, что некоторые лодки, пришвартованные за пределами гавани туристического города, незаконно сбрасывают в воды трюмные отходы, несмотря на действующие запреты и штрафы. Кроме того, он заявил, что грязные сточные воды попали в море из-за трещины в одной из труб системы очистки.

«Порт не справляется с увеличенной нагрузкой — чтобы избежать расходов, владельцы судов сбрасывают отходы прямо в море. Если экологи не примут мер предосторожности, воды Бодрума также будут подобны Мраморному морю», — приводит слова городского археолога издание.