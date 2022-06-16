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1 час назад

Где провести выходные: на Среднем Урале появился новый туристический маршрут

РИА "ФедералПресс"

Для свердловских туристов открыли новый маршрут в парке «Оленьи ручьи». Участникам тура «Южная тропа» предлагается бонус – визит в Национальный культурный комплекс села Аракаево или историческую часть Михайловска, рассказали в организации эко-маршрута «Оленьи ручьи».

На Среднем Урале появился новый туристический маршрут
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Новый маршрут открывает принципиально новую часть парка со стороны села Аракаево. Искушенным туристам предлагается трехкилометровая прогулка по среднеуральской степи, флора которой значительно отличается от классических «лесных» маршрутов», – отметили в организации.

Экскурсия в Аракаево занимает около двух часов. Также гостей ждет обед с татарской выпечкой.

«В нашем национальном культурном комплексе гости узнают о национальных костюмах и промыслах татар. Мы покажем генеалогию родов села Аракаево, познакомим с местными фольклором и национальной татарской кухней», – рассказал директор Национального культурного комплекса села Аракаево Салават Губаев.

В Михайловске туристов ждет экскурсия в сердце города – на михайловскую плотину, на гору Любви, в краеведческий музей, на колокольню Вознесенского собора и на торговую площадь. Первые туры пройдут 18 и 19 июня.

Ранее «ФедералПресс» писал, что в парк «Оленьи ручьи» запустили рельсовый автобус.

Новости путешествий,Анна Миронова,
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