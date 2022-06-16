На Среднем Урале появился новый туристический маршрут

Для свердловских туристов открыли новый маршрут в парке «Оленьи ручьи». Участникам тура «Южная тропа» предлагается бонус – визит в Национальный культурный комплекс села Аракаево или историческую часть Михайловска, рассказали в организации эко-маршрута «Оленьи ручьи».

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Новый маршрут открывает принципиально новую часть парка со стороны села Аракаево. Искушенным туристам предлагается трехкилометровая прогулка по среднеуральской степи, флора которой значительно отличается от классических «лесных» маршрутов», – отметили в организации.

Экскурсия в Аракаево занимает около двух часов. Также гостей ждет обед с татарской выпечкой.

«В нашем национальном культурном комплексе гости узнают о национальных костюмах и промыслах татар. Мы покажем генеалогию родов села Аракаево, познакомим с местными фольклором и национальной татарской кухней», – рассказал директор Национального культурного комплекса села Аракаево Салават Губаев.

В Михайловске туристов ждет экскурсия в сердце города – на михайловскую плотину, на гору Любви, в краеведческий музей, на колокольню Вознесенского собора и на торговую площадь. Первые туры пройдут 18 и 19 июня.