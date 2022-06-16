Россиянка раскрыла уловки турецких отелей по экономии на туристах

Российская тревел-блогерша Саша Коновалова раскрыла популярные уловки, с помощью которых отели в Турции экономят на отдыхе туристов. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам девушки, к самым явным признакам, выдающим некачественный отель, относятся плесень в углах ванной, старая мебель, скудное питание и ограниченный выбор напитков.

Тем не менее путешественница перечислила признаки «достойных» пятизвездочных отелей. Одним из них она назвала наличие бесплатных напитков и угощений на стойке ресепшен. Например, при заселении гостям могут предложить воду, сок, печенье или фрукты.

Также туристка указала на то, что отели категории «пять звезд» обязаны предоставлять постояльцам гигиенический набор с шампунем, мылом и гелем для душа. Также в него могут входить ватные диски и пилочка для ногтей.

Кроме того, некоторые объекты размещения оставляют для гостей в номерах «приятные мелочи». Например, дорогую косметику, пляжные сумки.

Еще один показатель гостиницы высоко уровня — возможность промежуточного питания.

«Хороший отель в течение дня балует гостей мороженым, венскими вафлями или блинчиками, разнообразными десертами, фруктами, горячей едой и разнообразными закусками», — уточнила автор.

Помимо прочего, блогерша призвала обращать внимание на форму сотрудников. По ее мнению, грязная одежда и обувь могут говорить о стремлении отельеров сэкономить на отдыхе гостей.