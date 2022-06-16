Россиян предупредили о дефиците путевок в Турцию на ближайшие даты

Туроператоры предупредили туристов о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, в «Интуристе» рассказали, что блоков мест на рейсах в Турцию осталось мало вплоть до конца июля. В Coral Travel также подтвердили информацию о дефиците путевок с вылетом на ближайшие июньские даты, уточнив, что на некоторые рейсы полностью раскуплены и билеты на июль и август. В ANEX Tour объяснили напряженную ситуацию превышением спроса над предложением.

«Ситуация со свободными местами на рейсах в Даламан более напряженная. Ближайшие места на рейсах AZUR air есть с 20.06, а на рейсах Turkish Airlines, и то фрагментарно, есть только с июля. В Бодрум, несмотря на то, что у нас блоки на двух ежедневных рейсах Turkish Airlines из Москвы, также свободные места есть только с июля — и то, не на все даты», — добавили в PEGAS Touristik.

Тем не менее, специалисты призвали россиян «не драматизировать», так как ранее сильно ограниченная перевозка российских авиакомпаний в Турцию постепенно расширяется. Например, во второй половине июня у ведущих туроператоров появились блоки мест на новых чартерах из разных городов (Новосибирска, Красноярска, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы).

«Туроператоры настоятельно рекомендуют планировать свой отдых в Турции и брать путевки в эту страну заранее, как минимум за две недели до вылета, а лучше — больше, особенно если хотите удобные вылеты "утро-вечер"», — отметили в АТОР.