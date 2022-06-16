Почему нельзя организовать чартерные поезда в Крым

Выступая на сессии «Скрытые потенциалы и неиспользованные возможности развития внутреннего туризма» на ПМЭФ, вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников предложил создать специальные тарифы для туроператоров на поездах в Крым.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

«Только открывают продажи, люди в 8 часов просыпаются, а билетов уже нет», – сказал Кожевников.

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Если бы туроператоры имели возможность выкупать билеты, продавать их в составе туров, туристам не приходилось бы искать свободные места.

В компаниях, специализирующихся на внутреннем туризме, идею поддерживают.

«Это гарантировало бы, что в Крым поедут именно организованные "пакетные" туристы», – сказал руководитель туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Однако специалисты считают, что вряд ли стоит давать спецтарифы на поездах, которые уже курсируют на полуостров.

«Туроператоров могут обвинить в том, что они забирают кучу мест, а обычные граждане остаются без билетов. Тем более они и так в дефиците», – говорит Борис Зелинский, директор компании «Кандагар».

Перевозчик мог бы поставить дополнительные составы на определенные даты высокого сезона и распределить места между несколькими туркомпаниями, чтобы не было подозрений в коррупционной составляющей. Однако сейчас заниматься организацией этого проекта поздно, поскольку 50–60% билетов на сезон уже реализовано. По словам Ромашкина, группа туроператоров, готовая выкупить блоки мест на поездах, в мае подготовила обращение к перевозчику «Гранд Сервис Экспресс», работающему на крымских маршрутах, однако ответа не получила.

Основное препятствие для организации дополнительных чартерных поездов на полуостров – ограниченная пропускная способность железной дороги.

«Все наши инфраструктурные возможности по назначению поездов на сегодняшний день уже определены и реализованы», – сказал в интервью «Коммерсанту» гендиректор «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов.

Так что поставить даже один состав сверх утвержденного расписания просто невозможно.

Второй барьер, который пока не преодолен, – технический. По словам одного из туроператоров, когда он обговаривал с перевозчиком условия сотрудничества, оказалось, что оно возможно лишь с использованием бумажных билетов.

«Поставщики обычно взаимодействуют с туркомпаниями с помощью специальной программы-шлюза для выписки билетов. Так вот, у "Гранд Сервис Экспресса" он пока отсутствует. Наша компания не будет заниматься пересылкой билетов клиентам по почте, это нереально».

В компаниях не исключают, что в будущем году идея чартерных поездов по заказу туроператоров может быть реализована. Но при условии, что перевозчик наладит технологию, удобную для турбизнеса, и проведет переговоры с партнерами заранее, до начала высокого сезона.