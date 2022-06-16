Почему рейсы Nordwind в Египет внезапно отменены

Новость о внезапной отмене рейсов Nordwind из Москвы в Шарм-эль-Шейх стала 15 июня одной из самых обсуждаемых: в телеграм-канале «Крыша Турдома» она набрала более 100 комментариев.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Подписчики сочувствуют туристам, которые рано утром приехали в аэропорт Шереметьево и уже там узнали сначала о задержке, а потом и об отмене вылета на отдых. «Это же просто ужас. Опять попали обычные туристы. Очень жалко людей», – написала одна из подписчиц.

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Конечно же, многие задаются вопросом: как же так вышло? Ведь туроператор Pegas Touristik заявил программу всего 2 недели назад, 1 июня. По плану рейсы должны были выполняться всё лето.

Представитель компании не стал комментировать TourDom.ru причины отмены. Он сообщил только, что туристам предоставят альтернативные варианты отдыха или вернут деньги. Поэтому остается руководствоваться неофициальными версиями. Первую из них редакция уже публиковала – авиакомпания не успела получить разрешение. Однако есть и вторая. Эксперты обращают внимание, что в Шарм-эль-Шейх туристов планировали возить не на выкупленном Boeing 777, который с апреля летает по заказу этого же туроператора из Москвы в Анталью, а на лизинговом Airbus 321 neo c регистрационным номером RA-73322, он же VQ-BJC.

По данным из открытых источников, самолет принадлежит американской Air Lease Corporation (ALC). Как считает один из экспертов, это обстоятельство и могло сыграть роковую роль: после того как 2 июня на Шри-Ланке по требованию иностранного лессора задержали лизинговый аэробус «Аэрофлота», Росавиация отказалась согласовать новую туристическую программу.

«Количество лайнеров, которым разрешено летать за границу, ограничено. Чиновники не хотят повторения истории со Шри-Ланкой. Видимо, обсуждался вариант летать в Египет на выкупленном боинге, но так как он задействован на турецком направлении, Египтом пришлось пожертвовать», – предположил наш собеседник.

Он также не исключил, что на этапе согласования с Росавиацией против авиакомпании мог сыграть тот факт, что в марте перевозчик не перегнал несколько самолетов в Россию, оставив их на хранении в Турции. Как писали в апреле турецкие СМИ, туроператор рассматривал вариант создания другой компании, чтобы возить российских туристов уже под турецким флагом.

Всё это, впрочем, лишь версии, которые не объясняют, почему в тот же Египет ранее Росавиация согласовала полеты другим российским авиакомпаниям, в том числе и на лизинговой технике. Кроме того, Nordwind уже летает за рубеж. Например, по данным Flightradar, 9-го и 12-го числа тот же самый аэробус RA-73322 выполнил рейс в Ош (Кыргызстан) из Астрахани и Самары и обратно, а 10 июня летал в Худжанд (Таджикистан) из Казани. Возможно, дело в количестве запрошенных рейсов в Египет. Вылеты из Москвы в Шарм-эль-Шейх были заявлены дважды в неделю, а с июля планировались в ежедневном режиме.