Россиянка рассказала о нелюбви индусов к россиянкам

Российская тревел-блогерша Марина Ершова, побывавшая в Индии, выяснила мнение местных мужчин о русских женщинах. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

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По словам путешественницы, индусы не любят россиянок и считают их «ветреными девицами». Также автор возмутилась требованиям индусов к женщинам. Собеседники туристки отметили, что девушки обязаны быть скромными, молчаливыми, любить готовить и не должны бояться поправиться после замужества. Кроме того, для местных недопустимо, чтобы женщина путешествовала в одиночку.

«Им нравится в женщинах слабость, а русские девушки имеют стержень, они смелые. Раз они так думают, пусть и женятся на своих скромных девицах, которые ничего не могут, кроме как готовить и сидеть дома», — заявила блогерша.

Тем не менее россиянка отметила, что далеко не все индианки придерживаются таких традиций — многие из них смело знакомятся с мужчинами, носят европейскую одежду и самостоятельно достигают карьерных успехов.