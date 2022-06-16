Стало известно, куда россияне поедут в отпуск в июле 2022 года

Наиболее популярными туристическими направлениями среди граждан РФ в июле стали Москва, Сочи и Стамбул. Об этом в четверг, 16 июня, рассказали эксперты сервиса по планированию путешествий OneTwoTrip.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

На Сочи приходится более 14 процентов поисковых запросов, Москва — на втором месте с долей в 7,5 процента, третья строчка — у Санкт-Петербурга с показателем в 7,3 процента от общего числа запросов. Четвертая позиция осталась за Стамбулом, пятая — за Антальей, шестая — у Еревана.

Долю зарубежных туристических направлений составляют Турция, Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Грузия и Казахстан. Традиционно популярные у россиян Таиланд и Италия расположились на последних двух местах в топ-10, пишет газета «Известия».