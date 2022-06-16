5 причин собраться в экспедицию в Антарктиду

Aurora Expeditions анонсировала планы на сезон в Антарктиде 23/24, а также о новых походах в Арктику в 2023 году.

Фото: TURIZM.RU TURIZM.RU

1. Великолепная Антарктида

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Каждый может стать исследователем XXI века на борту судна Aurora Expeditions. Австралийская туристическая компания Aurora Expeditions недавно завершила свой первый сезон в Антарктиде после двух лет простоя.

Антарктида — один из последних великих необитаемых континентов на Земле, и попасть туда мечтают многие. Антарктида — это инопланетный ландшафт, наполненный самыми разными историями и легендами.

В новом сезоне Aurora доставит участников экспедиции на Антарктический полуостров, который является наиболее доступной частью континента. Всего в 40 часах хода на корабле к югу от мыса Горн лежит скалистый горный хребет, окруженный огромными ледниками. Западное побережье изрезано фьордами, десятки островов покоятся у берега. В результате получился великолепный лабиринт защищенных каналов и заливов, где современные научные станции и напоминания о первых исследователях и китобойном промысле разбросаны среди лежбищ пингвинов и тюленьих колоний.

2. Новые маршруты

Новый сезон экспедиций Aurora в Антарктиду включает в себя классические путешествия и шесть новых инновационных маршрутов: 9-дневное путешествие Antarctic Explorer Express, специально разработанное для путешественников, ищущих более короткие туры на Антарктический полуостров, вплоть до Серкла и Уэдделла, 18-дневное путешествие, цель которого — пересечение Полярного круга и заход в печально известное море Уэдделла.

У путешественников, желающих исследовать Арктику и Британские острова в течение 2023 года, также будет несколько новых маршрутов на выбор. Маршрут по Шпицбергену предлагает дополнительное время для более глубокого и изучения этого волшебного региона; Исландия, Ян-Майен, Шпицберген — когда пассажиры плывут через Полярный круг в Северную Арктику; 30-дневное путешествие по Северо-Западному пути — прохождение его насквозь от Западной Гренландии до Аляски. На Британских островах новое путешествие по Ирландии и Шотландии в течение 17 дней исследует скалистое западное побережье Ирландии, Гебридские, Оркнейские и Шетландские острова.

3. Новый корабль Сильвия Эрл

В ноябре 2022 года Aurora Expeditions дебютирует на новом специально построенном корабле Sylvia Earle. Судно названо в честь выдающегося морского биолога, океанографа и исследователя доктора Сильвии Эрл. Корабль оснащен самыми современными функциями и удобствами. Из каждой каюты открывается вид на океан, и почти во всех есть балконы. На борту работают два ресторана, где подают отличные блюда, тренажерный зал и оздоровительный центр, джакузи, бассейн и солнечная терраса.

Есть также зоны, предназначенные специально для исследований, такие как современные лекционные залы, научный центр, библиотека, грязелечебница, многочисленные смотровые площадки и др.

4. Небольшие группы

Aurora Expeditions известна своими судами, перевозящими небольшие группы исследователей, что позволяет им перемещаться по самым отдаленным местам. Средняя вместимость рейсов Aurora Expeditions составляет 132 пассажира. Небольшие корабли способствующие духу товарищества с другими участниками экспедиции, больше шансов высадиться на берег и больше времени для общения с высококвалифицированной экспедиционной командой.

5. Уникальные программы мероприятий

В новом сезоне Aurora Expeditions предложит уникальные программы активного отдыха. Независимо от того, нравятся вам приключения на море или на суше, Aurora Expeditions организует множество дополнительных мероприятий, которые помогут максимально эффективно провести время в одних из самых красивых мест на планете, пробуждая в пассажирах искателей приключений. Участники экспедиции могут выбрать дополнительные активности: морской каякинг, подводное плавание с аквалангом, подводное плавание с маской и трубкой, альпийский трекинг, греблю и многое другое.