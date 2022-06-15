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1 час назад

Хлынувшая с потолка самолета вода напугала пассажиров и вызвала панику

Lenta.ru

Вода хлынула с потолка двухэтажного лайнера Airbus A380 авиакомпании British Airways, напугала пассажиров и вызвала панику на борту. Об этом сообщает New York Post.

Как отмечает издание, самолет выполнял семичасовой рейс из Лондона в Вашингтон. Когда он находился на высоте более девяти тысяч метров над землей, внезапно с верхней палубы на нижнюю полилась вода. Пассажиры в панике встали со своих мест и устремились в ту часть салона, которая не была подтоплена. При этом один из очевидцев смог снять происходящее на видео.

По сведениям издания, члены экипажа начали быстро кидать в воду коврики, чтобы не допустить повреждения электропроводов.

Отмечается, что причиной затопления стала неисправная работа клапана подачи чистой воды. Членам экипажа удалось быстро его заменить. После этого борт смог продолжить полет в штатном режиме, а также совершить безопасную посадку в аэропорту американской столицы.

Ранее в Индии неопытный пилот сел за штурвал самолета и подверг опасности жизни пассажиров. Он не прошел необходимую предполетную подготовку на специальном обучающем тренажере-симуляторе. Несмотря на это, ему удалось успешно посадить лайнер.

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