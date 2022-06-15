Египет хочет привлечь туристов низкими ценами на авиабилеты

Власти Египта рассматривают возможность применения формата работы лоукостеров к авиакомпаниям республики. В частности, для привлечения туристов планируется запустить специальные рейсы, билеты на которые можно будет купить по сниженной цене. Об этом в среду, 15 июня, сообщает пресс-служба правительства Египта.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Данный вопрос премьер-министр Мустафа Мадбули обсудил с министром туризма Халедом аль-Анани и главой Министерства гражданской авиации Мухаммадом Манаром. Чиновники пришли к выводу, что в текущей ситуации, когда из-за спецоперации на Украине турпоток из многих стран, в том числе и РФ, значительно упал, стоимость перевозки может стать одним из решающих факторов для привлечения туристов в Египет.

«На совещании были представлены механизмы по запуску лоукост-авиарейсов и ряд других стимулов для увеличения турпотока из России, снизившегося вследствие кризиса», – рассказал представитель кабмина Надер Саад.

Пока неизвестно, как именно будет реализована данная схема. Однако в Министерстве гражданской авиации уверяют, что уже начали переговоры с авиакомпаниями.

Отметим, что в числе египетских перевозчиков, которые сейчас летают в Россию, пока значится только EgyptAir. Нацпер выполняет рейсы из Москвы в Каир, а также летает на курорт в сотрудничестве с одним из российских туроператоров. Кроме того, по словам экспертов, на рынок РФ может вернуться и авиакомпания AlMasria Universal Airlines, которая ранее пыталась запустить полеты между городами России, Шарм-эль-Шейхом и Хургадой.

Наконец, с 23 июня TEZ TOUR намерен увеличить частоту рейсов из Москвы в Египет на крыльях iFly, а в июле – запустить полетную программу из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска.