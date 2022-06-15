В России предложили ввести понятие «железнодорожный туризм»

Самарская Губернская Дума внесла в Госдуму законопроект, предлагающий внести изменения в Устав железнодорожного транспорта РФ и в закон об основах туристической деятельности. Документ опубликован в электронной базе Государственной думы.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Законопроектом вводятся понятия «туристская перевозка», «туристский поезд», «железнодорожный туризм», «железнодорожный туристский маршрут».

Так, железнодорожный туризм — это путешествие в оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, религиозных и иных целях без извлечения материальной выгоды, осуществляемое железнодорожным транспортом, говорится в тексте законопроекта.

С введением указанных понятий появится обоснование особенностей данных перевозок для их выделения в сегмент рынка пассажирских перевозок, в котором ОАО «Федеральная пассажирская компания» («дочка» РЖД, занимается перевозками пассажиров поездами дальнего следования) занимает незначительную долю и в котором она не может быть отнесена к хозяйствующему субъекту — естественной монополии.

При выделении туристских перевозок в дерегулированный сегмент ОАО «ФПК» сможет самостоятельно устанавливать тарифы на перевозки во всех типах вагонов во внутригосударственном сообщении, в том числе в плацкарте и общих вагонах, а также тарифы по заявкам туроператоров на арендованные вагоны.

Законопроектом установлено, что особенности перевозок пассажиров и их багажа в туристских поездах определяются правилами перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа железнодорожным транспортом.

Согласно документу, органам власти, отвечающим за туризм, нужно будет утвердить на федеральном и региональном уровнях железнодорожные туристские маршруты и требования к ним.