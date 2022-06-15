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1 час назад

На юге России захотели создать новый современный курорт

Lenta.ru

На юге России необходимо создать новый современный курорт с применением передовых технологий и генеральным планированием. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил генеральный директор компании «Конструктор Путешествий» Алексей Кожевников, трансляция мероприятия доступна на YouTube.

На юге России захотели создать новый современный курорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По его словам, в настоящее время осуществляется поддержка инвестпроектов, в результате которых появятся отели, рассчитанные на 150-200 номеров. Однако спикер захотел рассмотреть «по-настоящему амбициозный проект».

Идею Кожевникова поддержала замглавы Ростуризма Елена Лысенкова. При этом она отметила, что воплощение этого проекта обойдется очень дорого.

Чиновница добавила, что в теплых регионах не хватает комплексного курорта с современной инфраструктурой.

Новости путешествий,Елена Лысенкова,Алексей Кожевников,Ростуризм,
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