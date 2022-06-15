Авиакомпании попросили у Росавиации допуски на рейсы в Турцию и Египет

Федеральное агентство воздушного транспорта опубликовало материалы к заседанию межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам. Судя по документу, большинство заявок пришлось на рейсы в Турцию.

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В частности, «Россия» намерена летать из Астрахани в Стамбул и Анталью и запрашивает у ведомства увеличение количества выполняемых рейсов из Сочи на Анталийское побережье с 21 до 28 раз в неделю.

Кроме того, Red Wings планирует расширить полетную программу из Москвы в Анталью с 7 до 14 вылетов еженедельно. На курорт компания собирается осуществлять перелеты также из Нальчика, Махачкалы и Нижнего Новгорода. Перевозчик готовится ставить рейсы и в Стамбул из Казани, Нижнекамска и Нальчика.

В свою очередь, AZUR air рассчитывает на допуски к вылетам из Москвы в Даламан.

В числе заявок есть и Египет. В частности, iFly нацелена на выполнение полетов из Москвы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. А Nordwind Airlines из столицы РФ – только на Синайский полуостров.