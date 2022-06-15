РЖД запустят первый туристический поезд в Белоруссию

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) впервые запускает туристический круговой поезд "Белорусский вояж". Об этом говорится в сообщении РЖД.
"Впервые отправляем туристический поезд в Республику Беларусь. Отправиться на выходные в "Белорусский вояж" можно будет 5 и 12 августа с Белорусского вокзала Москвы",
- говорится в сообщении.
ТАСС 15 июня 2022
«Туристам на выбор предложены два круговых маршрута: Москва - Брест - Минск - Москва, Москва - Гродно - Минск - Москва. Путешествие пройдет в формате «отель на колесах»: ночью передвигаемся на поезде между городами, а днем осматриваем достопримечательности»,
- говорится в сообщении.
АГЕНТСТВО МОСКВА 15 июня 2022
Сам состав сформируют из спальных вагонов купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагона-ресторана. Для участия в данной программе россиянину необходимо оформить туристический пакет, включающий проезд на поезде, экскурсионную программу, трансфер и питание.
ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 15 июня 2022
Туристы увидят замковый комплекс «Мир» и национальный музей-заповедник «Несвиж» под Минском, мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» и Беловежскую пущу, Старый замок и Лютеранскую церковь в Гродно.
НСН 15 июня 2022