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1 час назад

РЖД запустят первый туристический поезд в Белоруссию

Стелла Шмель

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) впервые запускает туристический круговой поезд "Белорусский вояж". Об этом говорится в сообщении РЖД.

РЖД запустят первый туристический поезд в Белоруссию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Впервые отправляем туристический поезд в Республику Беларусь. Отправиться на выходные в "Белорусский вояж" можно будет 5 и 12 августа с Белорусского вокзала Москвы",

- говорится в сообщении.

ТАСС 15 июня 2022

«Туристам на выбор предложены два круговых маршрута: Москва - Брест - Минск - Москва, Москва - Гродно - Минск - Москва. Путешествие пройдет в формате «отель на колесах»: ночью передвигаемся на поезде между городами, а днем осматриваем достопримечательности»,

- говорится в сообщении.

АГЕНТСТВО МОСКВА 15 июня 2022

Сам состав сформируют из спальных вагонов купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагона-ресторана. Для участия в данной программе россиянину необходимо оформить туристический пакет, включающий проезд на поезде, экскурсионную программу, трансфер и питание.

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 15 июня 2022

Туристы увидят замковый комплекс «Мир» и национальный музей-заповедник «Несвиж» под Минском, мемориальный комплекс «Брестская крепость – герой» и Беловежскую пущу, Старый замок и Лютеранскую церковь в Гродно.

НСН 15 июня 2022

Новости путешествий,РЖД,
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