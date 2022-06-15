РЖД запустят первый туристический поезд в Белоруссию

"Впервые отправляем туристический поезд в Республику Беларусь. Отправиться на выходные в "Белорусский вояж" можно будет 5 и 12 августа с Белорусского вокзала Москвы",

«Туристам на выбор предложены два круговых маршрута: Москва - Брест - Минск - Москва, Москва - Гродно - Минск - Москва. Путешествие пройдет в формате «отель на колесах»: ночью передвигаемся на поезде между городами, а днем осматриваем достопримечательности»,

Сам состав сформируют из спальных вагонов купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагона-ресторана. Для участия в данной программе россиянину необходимо оформить туристический пакет, включающий проезд на поезде, экскурсионную программу, трансфер и питание.