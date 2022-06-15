РЖД запустят первый туристический поезд «Белорусский вояж»

Из России в Белоруссию будет запущен первый туристический круговой поезд «Белорусский вояж». Об этом говорится в сообщении холдинга «Российские железные дороги» (РЖД).

Фото: nsn.fm nsn.fm

Отправиться на выходные на нем можно будет 5 и 12 августа с Белорусского вокзала Москвы.

Для туристов доступно два круговых маршрута: Москва-Брест-Минск-Москва и Москва-Гродно-Минск-Москва.

Поезд будет отправляться из Москвы по пятницам и возвращаться в столицу в понедельник. В РЖД рассказали, что путешествие представляет собой «отель на колесах»: ночью туристы будут ехать на поезде между городами, днем смогут осматривать достопримечательности.