В России появится рыболовный туристический лагерь для взрослых

Рыболовный туристический лагерь для взрослых построят недалеко от села Хатанга в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Об этом сообщается на портале «Таймырский телеграф».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Данный российский проект будет состоять из шести домиков для туристов и двух для персонала, а также столовой, кухни, бани и санузла. Все постройки намерены выполнить из экологичных материалов. Курирует строительство лагеря компания «Таймыр Тревел».