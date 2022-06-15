В России появится рыболовный туристический лагерь для взрослых

Рыболовный туристический лагерь для взрослых построят недалеко от села Хатанга в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Об этом сообщается на портале «Таймырский телеграф».
Данный российский проект будет состоять из шести домиков для туристов и двух для персонала, а также столовой, кухни, бани и санузла. Все постройки намерены выполнить из экологичных материалов. Курирует строительство лагеря компания «Таймыр Тревел».
По задумке авторов, рыбаки здесь смогут не только отдохнуть, но и насладиться нетронутой природой Арктики. При этом уровень сервиса на территории лагеря не будет ни в чем уступать площадкам в регионах с более традиционным климатом, заверили в компании.