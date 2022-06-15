Названа стоимость туров в популярные азиатские страны

Минимальная стоимость пакетных туров в популярные страны Азии начинается от 80 тысяч рублей на одного человека. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, туроператор China Travel предлагает групповые путевки в Малайзию в сентябре от 80 тысяч рублей на человека, отдых во Вьетнаме обойдется чуть дороже — от 80-85 тысяч рублей. Новогодние туры на Филиппины начинаются от 180 тысяч рублей для одного туриста.

Тур на 11 ночей в трехзвездочный отель Малайзии с завтраками и перелетом из Москвы у ANEX Tour обойдется от 237 тысяч рублей за двоих, во Вьетнаме — от 69 тысяч рублей (пятизвездочная гостиница, питание полный пансион, без перелета). При этом выбрав размещение в объекте категории три-четыре звезды и питание на базе завтраков, можно снизить стоимость отдыха до 13-47 тысяч рублей.

За поездку на двоих в Малайзию (Куала-Лумпур три ночи и остров Борнео на пять ночей) в сентябре с ПАКС придется заплатить от 162 тысяч рублей, во Вьетнам (Фантьет на восемь ночей) — от 148 тысяч рублей. Эксперты отметили, что пакетные туры в страны Азии подорожали по сравнению с допандемийными временами, как минимум, на 70-80 процентов из-за роста цен на авиабилеты.

«Туры в страны ЮВА прибавили в цене исключительно за счет подорожания авиаперелетов. Особенно сильно подорожала перевозка на Бали: если до пандемии стоимость перелета была в пределах 65 тысяч рублей, то сейчас на июнь-август билеты уже от 200 тысяч рублей с одной пересадкой»,