Россиянам предложили новый тур в одно из старейших сел Югры

Жители села Зенково в Ханты-Мансийском автономном округе запустили новые туры выходного дня для знакомства туристов с местными ремеслами и традициями края. Об этом пишет «Интерфакс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам инициатора турпроекта Василия Тимофеева, гостям и туристам Югры предлагается посетить одно из старейших сел региона, чтобы «совместными усилиями сохранить историю и традиции края». Так, жители Зенково и местные краеведы расскажут путешественникам об основах гончарного дела, покажут им выставку предметов старины, а также предложат попробовать чай с лесными травами, уху из свежей рыбы и оладьи из икры.