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1 час назад

Россиянам предложили новый тур в одно из старейших сел Югры

Lenta.ru

Жители села Зенково в Ханты-Мансийском автономном округе запустили новые туры выходного дня для знакомства туристов с местными ремеслами и традициями края. Об этом пишет «Интерфакс».

Россиянам предложили новый тур в одно из старейших сел Югры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам инициатора турпроекта Василия Тимофеева, гостям и туристам Югры предлагается посетить одно из старейших сел региона, чтобы «совместными усилиями сохранить историю и традиции края». Так, жители Зенково и местные краеведы расскажут путешественникам об основах гончарного дела, покажут им выставку предметов старины, а также предложат попробовать чай с лесными травами, уху из свежей рыбы и оладьи из икры.

Отмечается, что в Зенково, которое было основано ямщиками почти 300 лет назад, на данный момент проживает 50 человек. В селе сохранились старинные дома и предметы быта русского старожильческого населения округа. Особую ценность представляет церковь в честь иконы Божией матери «Всех скорбящих радость», постоялый двор ямщиков XIX века и маслозавод семьи Герасимовых.

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