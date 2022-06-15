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57 минут назад

Названа оптимальная стоимость отдыха на пляжных европейских курортах

Lenta.ruиещё 1

Самый бюджетный тур на пляжный курорт в Испании обойдется от 16 тысяч рублей без учета авиаперелета. Оптимальную стоимость отдыха на европейских направлениях назвали специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Названа оптимальная стоимость отдыха на пляжных европейских курортах
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, тур в Италию на море с экскурсиями от BSI GROUP обойдется одному туристу от 44,5 тысячи рублей, перелет оплачивается отдельно. Вариант с включенной авиаперевозкой у PAC Group начинается от 164 тысяч рублей на двоих. За недельный отдых в Хорватии с завтраками и авиабилетами придется заплатить от 190,2 тысячи рублей, в Черногории — от 183,8 тысячи рублей (для двоих человек).

Предложения ANEX Tour в Хорватию на двоих без перелета начинаются от 23 тысяч рублей (неделя проживания в трехзвездочном отеле для двоих, без питания). Отправиться на Кипр можно от 29 тысяч рублей (включены только завтраки), в Грецию — от 24 тысяч (полупансион). Дешевле всего выйдет отдых в двухзвездочной гостинице Испании — от 16 тысяч рублей на базе завтраков.

«Перелет меняет эти цены до неузнаваемости. Так, самый бюджетный недельный пакетный тур в Черногорию (включен перелет рейсами Turkish Airlines из Москвы в Подгорицу) — от 375 тысяч рублей на двоих»,

— отметили в АТОР. Эксперты добавили, что самые бюджетные варианты для стыковочных перелетов в Европу быстро заканчиваются. Например, в июле минимальная стоимость перелета в страны ЕС с пересадкой в Стамбуле начинается от 38 тысяч рублей на одного пассажира.

Туроператоры отметили, что из-за резкого скачка цен на авиабилеты туры в Европу подорожали в два раза по сравнению с 2019 годом. Так, перелет в Грецию и Кипр обойдется от 900 до 1500 евро (от 53,3 до 88,8 тысячи рублей), в Хорватию и Черногорию — от 800-900 евро (47,4-53,3 тысячи рублей).

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
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