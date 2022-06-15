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2 часа назад

Грузия отменила все ограничения для туристов

Lenta.ru

С 15 июня Грузия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Грузия отменила все ограничения для туристов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, со среды, 15 июня, все путешественники освобождаются от обязанности предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации при пересечении границы.

Ранее в мае Россия открыла наземную границу с Грузией — согласно Распоряжению правительства, для выезда в страну основания больше не требуются. По мнению специалистов, изменения увеличат турпоток в кавказскую страну российских автотуристов, а также повысят интенсивность автобусного сообщения (так, будут запущены рейсы из Ставрополя и Краснодара). Например, билет на автобус МоскваТбилиси составляет около 6-7 тысяч рублей.

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