Грузия отменила все ограничения для туристов

С 15 июня Грузия отменяет все коронавирусные ограничения на въезд для иностранных туристов. Об этом стало известно из постановления правительства, опубликованного на сайте «Законодательного вестника Грузии».

Так, со среды, 15 июня, все путешественники освобождаются от обязанности предъявлять ПЦР-тесты или сертификаты вакцинации при пересечении границы.

Ранее в мае Россия открыла наземную границу с Грузией — согласно Распоряжению правительства, для выезда в страну основания больше не требуются. По мнению специалистов, изменения увеличат турпоток в кавказскую страну российских автотуристов, а также повысят интенсивность автобусного сообщения (так, будут запущены рейсы из Ставрополя и Краснодара). Например, билет на автобус Москва — Тбилиси составляет около 6-7 тысяч рублей.