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47 минут назад

Туристов России возмутило поведение граждан Германии в Турции

runews24.ru

На курортах Турции немцы ведут себя не самым подобающим образом, это сильно мешает отдыхающим из России. Граждане ФРГ слишком шумные, а количество выпитых ими крепких напитков намного превышает объемы, употребляемые русскими.

Туристов России возмутило поведение граждан Германии в Турции
Фото: runews24.rurunews24.ru

На портале «Тонкости туризма» отметили, что отдыхающие из России с недовольством отзывались о своем отдыхе, а конкретно о том, что касалось граждан других стран. Своим детям иностранцы позволяют вести себя как вздумается, а их разговоры происходят исключительно на повышенных тонах.

Россияне подчеркнули, что, сидя за столом в буфете, немцы «рыгали и ржали, как кони».

Для русских было удивлением то, насколько быстро со шведских столов исчезает еда и ни один день не обходится без злоупотребления алкоголем.

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