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1 час назад

Россияне назвали приемлемые траты на детский отдых летом

Lenta.ruиещё 2

Большинство россиян оказались готовы потратить на путевку для ребенка в детский лагерь 10-20 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

Россияне назвали приемлемые траты на детский отдых летом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, 39 процентов опрошенных рассказали, что готовы выделить на путевку в детский лагерь минимальную цену (10 тысяч рублей), либо отправят ребенка отдыхать бесплатно. Чуть меньше, 38 процентов респондентов, назвали приемлемой тратой на летний досуг детей сумму в размере 10-20 тысяч рублей. Еще 18 процентов предпочли ценовой диапазон в 30-40 тысяч рублей.

Всего лишь два процента участников опроса уверены, что цена более 50 тысяч рублей допустима для одной смены в лагере. Отмечалось, что 86 процентов россиян положительно относятся к летним детским лагерям, полагая, что такой отдых дает детям «заряд здоровья и позитива».

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