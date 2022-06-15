Россияне назвали приемлемые траты на детский отдых летом

Большинство россиян оказались готовы потратить на путевку для ребенка в детский лагерь 10-20 тысяч рублей. Об этом говорится в исследовании банка «Русский стандарт», пишет ТАСС.

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Так, 39 процентов опрошенных рассказали, что готовы выделить на путевку в детский лагерь минимальную цену (10 тысяч рублей), либо отправят ребенка отдыхать бесплатно. Чуть меньше, 38 процентов респондентов, назвали приемлемой тратой на летний досуг детей сумму в размере 10-20 тысяч рублей. Еще 18 процентов предпочли ценовой диапазон в 30-40 тысяч рублей.