Туристам назвали способы защиты от болезней во время поездок

Врачи назвали туристам способы защититься от болезней во время поездок, чтобы не испортить себе отпуск. Их советы приводит издание The Mirror.

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Медики предупреждают, что опасность может подстерегать путешественников повсюду. Так, по словам доктора Деборы Ли, чтобы избежать аллергии во время полета, пассажирам следует занимать место у окна, поскольку оно считается «самым чистым».

Помимо этого, она посоветовала протирать столик, пряжку ремня безопасности и подлокотники антибактериальными салфетками, а также не направлять на себя вентилятор, чтобы избежать попадания микробов. Еще один совет — пить больше воды во время полета, чтобы не допустить обезвоживания организма, и в целом не заказывать холодные напитки, поскольку считается, что лед может быть приготовлен из загрязненной водопроводной воды.

Сотрудники здравоохранения призвали путешественников брать лекарства — в частности, препараты для восстановления нормальной работы кишечника — в ручную кладь, поскольку они могут пригодиться во время полета.