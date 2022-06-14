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1 час назад

Туристам назвали способы защиты от болезней во время поездок

Lenta.ru

Врачи назвали туристам способы защититься от болезней во время поездок, чтобы не испортить себе отпуск. Их советы приводит издание The Mirror.

Туристам назвали способы защиты от болезней во время поездок
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Медики предупреждают, что опасность может подстерегать путешественников повсюду. Так, по словам доктора Деборы Ли, чтобы избежать аллергии во время полета, пассажирам следует занимать место у окна, поскольку оно считается «самым чистым».

Помимо этого, она посоветовала протирать столик, пряжку ремня безопасности и подлокотники антибактериальными салфетками, а также не направлять на себя вентилятор, чтобы избежать попадания микробов. Еще один совет — пить больше воды во время полета, чтобы не допустить обезвоживания организма, и в целом не заказывать холодные напитки, поскольку считается, что лед может быть приготовлен из загрязненной водопроводной воды.

Сотрудники здравоохранения призвали путешественников брать лекарства — в частности, препараты для восстановления нормальной работы кишечника — в ручную кладь, поскольку они могут пригодиться во время полета.

Врачи также посоветовали путешественникам больше отдыхать и брать с собой средства, которые помогут справиться с солнечными ожогами или укусами насекомых.

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