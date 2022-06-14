Кто будет платить за въезд в Териберку

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опроверг слухи о том, что проезд в Териберку сделают платным для местных жителей. В своем телеграм-канале он уточнил, что платить за посещение территории будут только гости региона.
«Мы ни при каких обстоятельствах не будем вводить платный въезд для жителей Мурманской области. Те, кто не согласовав разместил проект этого документа в сеть, будут наказаны. Документ отозван и снят с обсуждения»,
– отметил Чибис.
Платный проезд будет поэтапно введен для гостей области. Таким образом муниципалитеты получат дополнительные ресурсы для сохранения природы и чистоты данной местности. Напомним, что в 2021 году побережье Териберки и водопад вошли в состав особо охраняемой природной территории.