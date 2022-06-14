Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+27° в 
USD 57.09EUR 59.25
Войти в почту
1 час назад

Кто будет платить за въезд в Териберку

РИА "ФедералПресс"

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис опроверг слухи о том, что проезд в Териберку сделают платным для местных жителей. В своем телеграм-канале он уточнил, что платить за посещение территории будут только гости региона.

Кто будет платить за въезд в Териберку
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Мы ни при каких обстоятельствах не будем вводить платный въезд для жителей Мурманской области. Те, кто не согласовав разместил проект этого документа в сеть, будут наказаны. Документ отозван и снят с обсуждения»,

– отметил Чибис.

Платный проезд будет поэтапно введен для гостей области. Таким образом муниципалитеты получат дополнительные ресурсы для сохранения природы и чистоты данной местности. Напомним, что в 2021 году побережье Териберки и водопад вошли в состав особо охраняемой природной территории.

Новости путешествий,Андрей Чибис,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители