Жалобы пассажирки на визжащих в самолете детей вызвали споры

Жалобы пассажирки на визжащих в самолете детей, мешавших ей во время полета, спровоцировали споры в соцсетях. На публикацию на форуме Mumsnet обратили внимание в The Sun.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Отмечается, что женщина совершала большое путешествие и на четырех рейсах из пяти столкнулась с невоспитанными детьми. По ее словам, казалось, что родители маленьких пассажиров «не могли их контролировать».

Так, во время первого полета двухлетний мальчик все время громко кричал, мешая окружающим, а на втором рейсе девочка постоянно вскакивала со своего места. Туристка рассказала, что ребенок игнорировал просьбы бортпроводников сесть в кресло хотя бы при посадке самолета.

Во время третьего полета дети также перекрикивались друг с другом через несколько рядов и нарушали порядок, а мальчик на четвертом рейсе прыгал вокруг кресла.

Путешественница поделилась своими впечатлениями на форуме и спросила мнение пользователей о поведении детей. В итоге одни читатели посоветовали ей проявлять больше терпения к маленьким пассажирам и не надеяться, что полеты с ними будут простыми.