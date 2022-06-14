Жалобы пассажирки на визжащих в самолете детей вызвали споры

Жалобы пассажирки на визжащих в самолете детей, мешавших ей во время полета, спровоцировали споры в соцсетях. На публикацию на форуме Mumsnet обратили внимание в The Sun.
Отмечается, что женщина совершала большое путешествие и на четырех рейсах из пяти столкнулась с невоспитанными детьми. По ее словам, казалось, что родители маленьких пассажиров «не могли их контролировать».
Так, во время первого полета двухлетний мальчик все время громко кричал, мешая окружающим, а на втором рейсе девочка постоянно вскакивала со своего места. Туристка рассказала, что ребенок игнорировал просьбы бортпроводников сесть в кресло хотя бы при посадке самолета.
Во время третьего полета дети также перекрикивались друг с другом через несколько рядов и нарушали порядок, а мальчик на четвертом рейсе прыгал вокруг кресла.
Путешественница поделилась своими впечатлениями на форуме и спросила мнение пользователей о поведении детей. В итоге одни читатели посоветовали ей проявлять больше терпения к маленьким пассажирам и не надеяться, что полеты с ними будут простыми.
Другие все же были на стороне женщины. «Конечно, детям скучно летать, но это не дает им права так себя вести», «Мы много раз летали с тремя маленькими детьми и никогда не позволяли им мешать другим», — писали люди на форуме. Помимо этого, женщине посоветовали выбирать авиакомпании, которые не допускают на борт пассажиров младше 12 лет.