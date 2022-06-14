Турагенты сообщают о росте цен на туры в Египет

Несмотря на низкий сезон в Египте, туркомпании отмечают повышение цен на туры с вылетом из Москвы.

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«10 июня я забронировала своим туристам Rehana Royal Beach & SPA 5* на 11 дней и ушла на выходные, – рассказала корреспонденту TourDom.ru турагент Наталья Котельникова. – За 3 дня цена на троих взрослых возросла с 225 до 262 тыс., на 37 тыс. руб.!» Другой представитель розницы приводит еще более интересный пример. «У меня туристы прилетели позавчера из Albatros Palace 5* в Шарм-эль-Шейхе. Тур на двоих на 14 дней заказывали за 210 тыс. руб. Сейчас двухнедельный турпакет с проживанием в этом же отеле один из туроператоров предлагает за 324 тыс. руб.»

Столь резкое подорожание иногда сложно объяснить клиентам, ведь в Египте сейчас очень жарко, спрос традиционно падает, а значит, видимого повода для роста цен нет. Особенно трудно забронировать подходящий вариант с вылетом в ближайшие 2–3 дня: «Прайсы просто зашкаливают. Что-то более-менее нормальное для семейного отдыха начинается по цене от 300 тыс.»

Тем не менее если планировать поездку чуть заранее, можно выбрать более экономичные варианты. «Отдых в Египте рекомендуем в основном тем туристам, кто хочет на море, но не проходит по бюджету на Турцию», – отмечают турагенты. Причем чаще всего бронируют средний ценовой сегмент, не очень дорогие отели 5*, которые существенно дешевле подобных гостиниц в Анталье.

Например, тур на неделю на all inclusive в Grand Oasis Resort 4* в Шарм-эль-Шейхе с 18 июня обойдется в 152 тыс. руб. на двоих, в Albatros Laguna Vista Beach 5* на том же курорте – в 168 тыс. Отдых получится бюджетнее, если выбрать дату вылета 25 июня: первый отель можно забронировать за 124 тыс. руб., второй – за 136.