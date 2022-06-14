В горах Сочи открылись новые турмаршруты

В Сочинском национальном парке и Кавказском государственном природном заповеднике открылись новые пешеходные, велосипедные и комбинированные маршруты для туристов. Об этом сообщает «Вести Сочи».

Так, для путешественников впервые станет доступен кемпинг «Нахазо», расположенный на южном склоне хребта Аибга. К нему можно пройти по одноименной тропе длиной семь километров.

Также для туристов работает этнохутор «Шишин двор», где находится козья ферма, птичник, пасека, сыроварня. Гости смогут принять участие в чаепитии или обеде из свежих фермерских продуктов.