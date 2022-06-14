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1 час назад

Бортовое питание авиапассажиров первого класса сравнили с тюремной едой

Lenta.ru

Пользователи сети раскритиковали авиакомпанию за неаппетитный внешний вид бортового питания в первом классе. На публикацию обратили внимание в Express.

Бортовое питание пассажиров первого класса сравнили с тюремной едой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Авиапассажирка бизнес-класса поделилась в Twitter фото завтрака, который она получила на борту рейса British Airways, — порция состояла из сосиски, четырех грибов, подгорелого помидора, хашбрауна и яичницы-болтуньи серого цвета. Некоторые из комментаторов не смогли опознать изображенные на фото составляющие блюда, другие сравнили его с тюремной едой.

«Без шуток, я видел фото еды заключенных — и это было намного аппетитнее», «Яичница выглядит как детская отрыжка», «Я бы не скормил это даже своей собаке», «Сосиска выглядит подозрительной, помидоры подгорели, грибы можно съесть, а остальное — это что?», «Надеюсь, вы ничего из этого не съели», «Яичница как будто сделана из папье-маше», «Кажется, я потрачу всю жизнь, гадая, из чего состоит этот завтрак...», «И это первый класс? Какой же ужас достался пассажирам в экономе» — такие комментарии оставили они.

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