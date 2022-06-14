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2 часа назад

Полиция заставила туриста просить прощения у духов из-за одного действия

Lenta.ru

Австралийского туриста, который осквернил священное дерево на Бали, заставили молиться и просить прощения у духов. Об этом пишет Mirror.

Туриста заставили просить прощения у духов из-за одного действия
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как сообщает издание, Сэмюэл Локтон залез на баньяновое дерево на территории индуистского храма, ради эффектной фотографии, однако попался полиции.

В качестве наказания за это действие местные правоохранительные органы заставили австралийца заплатить 28 фунтов (2100 рублей) за ритуал, с помощью которого можно якобы попросить прощения за содеянное у «обиженных» духов. Баньяновые деревья считаются священными для всех жителей острова.

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