Туриста заставили просить прощения у духов из-за одного действия

Австралийского туриста, который осквернил священное дерево на Бали, заставили молиться и просить прощения у духов. Об этом пишет Mirror .

Как сообщает издание, Сэмюэл Локтон залез на баньяновое дерево на территории индуистского храма, ради эффектной фотографии, однако попался полиции.

В качестве наказания за это действие местные правоохранительные органы заставили австралийца заплатить 28 фунтов (2100 рублей) за ритуал, с помощью которого можно якобы попросить прощения за содеянное у «обиженных» духов. Баньяновые деревья считаются священными для всех жителей острова.