К разгару летнего сезона в Армению стекается все больше туристов и не только. Как выяснилось, жара привлекла в закавказскую республику еще и рептилий.

Змеи стали чаще выползать из укрытий и появляться в жилых районах. В МЧС уже поступают десятки звонков о неожжиданн нагрянувших гадюках. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.