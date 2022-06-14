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21 минуту назад

Как Армению атакуют змеи: видео

Диана Товсепова

К разгару летнего сезона в Армению стекается все больше туристов и не только. Как выяснилось, жара привлекла в закавказскую республику еще и рептилий.

Змеи стали чаще выползать из укрытий и появляться в жилых районах. В МЧС уже поступают десятки звонков о неожжиданн нагрянувших гадюках. Смотрите видео, чтобы узнать об этом подробнее.

Ранее мы писали о том, как клещи попадают на тело человека и что делать для того, чтобы обезопасить себя от их укусов. Эксперт также посоветовал, как стоит одеваться, выходя на прогулку в места, где более вероятна встреча с клещами.

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