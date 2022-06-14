Названо лучшее туристическое развлечение 2022 года

Круиз по каналам Амстердама назван лучшим туристическим развлечением 2022 года. Об этом стало известно из результатов рейтинга сайта о путешествиях Tripadvisor.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Так, прогулка на лодке по каналам Амстердама получила более 10 тысяч отзывов от пользователей платформы — путешественники остались в восторге от гидов, а также от сопутствующей экскурсии с дегустацией сыров и вина. Как уточняют авторы рейтинга, в рамках программы круиза туристы проплывают мимо дома Анны Франк, Йордана, Музея плавучих домов, Лейденской площади, Рейксмузеума и церкви Де Дуиф. Средняя цена тура — от 1,2 тысячи рублей на человека.

Второе место в списке заняла поездка в пустыню Дубая, включающая катание на квадроциклах, верблюдах или сендбордах, а также ужин-барбекю. Стоимость тура начинается от пяти тысяч рублей на человека. На третьей строчке расположилась восьмичасовая экскурсия с гидом по северному берегу гавайского острова Оаху, во время которой путешественники могут поплавать на сап-досках. Стоимость поездки составляет 8,1 тысячу рублей.