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55 минут назад

Названо лучшее туристическое развлечение 2022 года

Lenta.ru

Круиз по каналам Амстердама назван лучшим туристическим развлечением 2022 года. Об этом стало известно из результатов рейтинга сайта о путешествиях Tripadvisor.

Названо лучшее туристическое развлечение 2022 года
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, прогулка на лодке по каналам Амстердама получила более 10 тысяч отзывов от пользователей платформы — путешественники остались в восторге от гидов, а также от сопутствующей экскурсии с дегустацией сыров и вина. Как уточняют авторы рейтинга, в рамках программы круиза туристы проплывают мимо дома Анны Франк, Йордана, Музея плавучих домов, Лейденской площади, Рейксмузеума и церкви Де Дуиф. Средняя цена тура — от 1,2 тысячи рублей на человека.

Второе место в списке заняла поездка в пустыню Дубая, включающая катание на квадроциклах, верблюдах или сендбордах, а также ужин-барбекю. Стоимость тура начинается от пяти тысяч рублей на человека. На третьей строчке расположилась восьмичасовая экскурсия с гидом по северному берегу гавайского острова Оаху, во время которой путешественники могут поплавать на сап-досках. Стоимость поездки составляет 8,1 тысячу рублей.

В топ-10 также попали сафари на джипах в национальном парке Арикок на карибском острове Аруба, байдарочный тур по заливу Тампа во Флориде (США), четырехдневный поход по тропе инков к Мачу-Пикчу в Перу, гастрономический тур в Рейкьявике (Исландия), круиз по реке Темзе на скоростной лодке (Великобритания), рафтинг по реке Жакаре-Пепира в Бразилии и автобусный тур по маршруту рок-группы The Beatles в Ливерпуле.

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