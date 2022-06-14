Где будут отдыхать россияне этим летом?

К началу курортного сезона аналитики проводили несколько опросов по поводу планов россиян на отдых, но данные сильно разнятся. Последние обнародованные данные показывают, что 81% россиян собираются провести отпуск в родной стране: туристических поездках по России, отдыхе на курортах Крыма и Краснодарского края, а также на своей даче. Сейчас спрос на отдых в России, по оценкам туриндустрии, бьет рекорды. Об этом сообщает издание Pravda.Ru.

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«Дагестан показывает рост 247%, Чечня – 189%, Сахалин – 94% роста к прошлому году, Алтай – 58%, Подмосковье – 56%, Санкт-Петербург – 54%, Камчатка – 53%»,

— рассказал руководитель комитета по внутреннему туризму Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

Недавно президент России Владимир Путин поручил предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей туристического кешбэка за поездки в субъект РФ, входящий в состав Дальневосточного федерального округа. Но в летние месяцы отдыхающие обычно стремятся к теплому Черному морю, которое, увы, одно на всю огромную страну, а тут – проблема с транспортной доступностью Крыма.

На юге России уже 3 месяца подряд в целях безопасности закрыты одиннадцать аэропортов, включая Симферопольский, а железнодорожных билетов не хватает, даже несмотря на введение дополнительных поездов на южном направлении.