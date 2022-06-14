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59 минут назад

После отдыха в Египте турист призвал решать конфликты мирным путем

TourDom

Тот самый россиянин Владислав Тулупов, перед которым за агрессивное поведение извинился немецкий турист, поделился с TourDom.ru фотографиями и отзывом об отеле The Grand Palace 4*, в котором он отдыхал. Сейчас Владислав с супругой уже вернулся в родной Петрозаводск и с теплотой вспоминает Хургаду.

После отдыха в Египте турист призвал решать конфликты миром
Фото: tourdom.rutourdom.ru

По его словам, несмотря на то что гостиница имеет 4*, обслуживание в ней скорее соответствует 5 звездам. Кроме того, привлекают большие номера, отсутствие очередей и достаточное количество лежаков на пляже.

«Хорошее питание, на ужине много морепродуктов: креветки, мидии, раки какие-то», – говорит турист.

Отдых в Египте супругам очень понравился. «Объехали все достопримечательности, я бы вернулся».

Возвращаясь к инциденту с немецким туристом, Владислав еще раз обратил внимание, что отель отреагировал очень быстро и погасил конфликт. Россиянин ответил и на реплики некоторых соотечественников, которые в комментариях к посту предлагали не жаловаться, а «дать немцу в лоб».

«Вы в самом деле думаете, что драка – это выход? Мы все решили мирным путем!» – сказал Владислав.

С ним согласилось и большинство подписчиков «Крыши ТурДома». «Конфликт нужно не разжигать, а гасить». «По мне, так вообще слушать монолог не стоило, а сразу к сотрудникам отеля обратиться, что гражданин неадекватен и мешает отдыху», – пишут туристы.

Напомним, как ранее сообщал TourDom.ru, инцидент произошел на ужине в ресторане отеля. Немецкий турист позволил себе оскорбительные высказывания, но после вмешательства администрации и представителя принимающей стороны извинился.

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