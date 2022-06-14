Первый прямой рейс вылетел в Турцию из Сибири

Первый в новом сезоне прямой рейс до Турции вылетел из Красноярска.

Фото: Vse42.ru Vse42.ru

Известно, что рейсы планируется выполнять дважды в неделю – во вторник и пятницу – до конца октября. Делят их между с собой три туроператора – ANEX Tour, Coral Travel, Pegas Touristik.

Приблизительная стоимость билета на ближайшие даты составит порядка 80 000 рублей в одном направлении, в 20-х числах текущего месяца она упадет до 64 тысяч.