Информацию о подорожании отдыха в Абхазии опровергли

Представители туристической индустрии опровергли ранее распространившуюся информацию о резком подорожании отдыха в Абхазии для россиян этим летом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По данным специалистов отрасли, Абхазия пользуется большой популярностью у путешественников из-за транспортной доступности, разнообразия отелей и открытия новых объектов размещения.

Однако, несмотря на повышенный спрос, туроператоры не ожидают сильного подорожания на этом направлении — рост цен не будет превышать 15-18 процентов. Как заявили представители компании «Мультитур», увеличение стоимости коснулось тех объектов размещения, где предусмотрено питание. В остальных отелях цены либо остались на прежнем уровне, либо снизились.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в среднем сутки проживания в Абхазии обойдутся в 2,7 тысячи рублей на человека. Также отмечается, что отдых в стране будет стоить на 10-15 процентов дешевле, чем в Сочи.