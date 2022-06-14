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27 минут назад

Информацию о резком подорожании отдыха в Абхазии опровергли

Lenta.ru

Представители туристической индустрии опровергли ранее распространившуюся информацию о резком подорожании отдыха в Абхазии для россиян этим летом. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Информацию о подорожании отдыха в Абхазии опровергли
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным специалистов отрасли, Абхазия пользуется большой популярностью у путешественников из-за транспортной доступности, разнообразия отелей и открытия новых объектов размещения.

Однако, несмотря на повышенный спрос, туроператоры не ожидают сильного подорожания на этом направлении — рост цен не будет превышать 15-18 процентов. Как заявили представители компании «Мультитур», увеличение стоимости коснулось тех объектов размещения, где предусмотрено питание. В остальных отелях цены либо остались на прежнем уровне, либо снизились.

По словам генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, в среднем сутки проживания в Абхазии обойдутся в 2,7 тысячи рублей на человека. Также отмечается, что отдых в стране будет стоить на 10-15 процентов дешевле, чем в Сочи.

Ранее в июне власти Абхазии предупредили о подорожании отдыха в стране в текущем летнем сезоне на 30 процентов. По словам министра туризма Теймураза Хишбы, цены на путевки резко растут из-за санкций, введенных Западом против Москвы.

Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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