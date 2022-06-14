Россияне раскрыли условия идеального отпуска на море

Российские туристы рассказали, что песчаный пляж и красивый вид из номера отеля являются одними из главных условий для идеального отпуска на море. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, пишет РИА Новости.

Фото: Коммерсантъ Коммерсантъ

Согласно полученным данным, большинство россиян (84 процента) раскрыли, что хотели бы этим летом устроить себе каникулы на побережье. Так, выбирая отель, 61 процент респондентов посчитали, что на его территории обязательно должен быть бассейн. Вид на море из гостиничного номера важен для 43 процентов участников опроса, при этом 48 процентов заявили, что останавливаться нужно на первой береговой линии.

Песчаный пляж галечному предпочитают 80 процентов путешественников. Помимо отдыха у моря, большинство россиян хотят посещать в отпуске различные экскурсии — об этом рассказали 68 процентов респондентов.

Отмечалось, что только 14 процентов участников опроса уже приобрели билеты, подходящие отели забронировали заранее лишь 16 процентов туристов, остальные респонденты пока не приняли окончательного решения. Также стало известно, что 46 процентов россиян готовы отправиться отдыхать летом на отечественные курорты, 38 процентов путешественников захотели за границу, 16 процентов еще не определились с направлением.