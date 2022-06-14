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1 час назад

В нижнем Новгороде разрешили купаться на 14 пляжах

В городе N

Роспотребнадзор проверил воду возле пляжей Нижнего Новгорода. Купаться разрешено во всех 14 предназначенных для этого местах, сообщает пресс-служба ведомства.

В нижнем Новгороде разрешили купаться на 14 пляжах
Фото: В городе NВ городе N

Санитарно-эпидемиологическим показателям также соответствует вода у семи пляжей в Нижегородской области. В Выксе можно искупаться в Верхнем пруду на улице Максима Горького, Верхнепрудной и на пляже «Беленький песочек». В Навашинском районе пляж организован на озере Свято, на Бору — на озере Юрасовское. Купаться разрешено на Горьковском водохранилище у устья реки Белой и на городском пляже Семенова.

Новости путешествий,Роспотребнадзор,
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