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3 часа назад

Названа оптимальная стоимость летнего отдыха в Армении

Мира Маркина

Эксперт туристической индустрии раскрыл оптимальную стоимость летних туров в Армению, сообщает АТОР. Также он перечислил популярные виды отдыха в этой стране.

По словам руководителя направления «Армения» туроператора PAC Group Дениса Полушина, спрос на туры в эту страну вырос в два с половиной раза (по сравнению с 2019 годом). В основном путевками интересуются пары и одиночные туристы.

Стоимость недельного тура в столицу страны – Ереван – с вылетом в конце июня начинается от 86 тысяч рублей на двоих. В эту сумму входят затраты на перелет и проживание в трехзвездочном отеле.

«Сити-туры в Ереван сами по себе привлекательны. Вкуснейшая еда, постоянно солнечная погода, душевные и отзывчивые местные жители, которые рады туристам», — объяснил Полушин.

Высоким спросом пользуются оздоровительные туры. Так минимальная стоимость путевки на неделю с проживанием в пятизвездочном отеле на курорте Джермук (специализируется на лечении заболеваний ЖКТ) составляет 127 тысяч рублей на двоих.

Не меньший интерес у туристов вызывает путешествие к озеру Севан. Цены на недельные туры с проживанием в четырехзвездочном отеле и перелетом стартуют от 105 тысяч рублей на двоих.

Ранее «Рамблер» рассказывал, что делать в Армении в июне.

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