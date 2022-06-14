Как расплачиваться в Таиланде без долларов

Представители туриндустрии раскрыли способы расплачиваться на курортах Таиланда, не покупая при этом иностранную валюту перед поездкой. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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По словам экспертов, сейчас большинство туристов прилетают в королевство с долларами или евро, которые затем меняют на тайские баты. Однако в АТОР назвали несколько локаций на Пхукете, где российские путешественники могут сразу обменять рубли на баты.

Во-первых, отдыхающим порекомендовали отправиться в старый город (Old Phuket town). В местных пунктах обмена один рубль стоит 0,302 бата — то есть за 1000 рублей можно купить более 300 бат.

Также туристам посоветовали обратить внимание на торговый центр Central Festival Phuket, где находятся сразу три обменных пункта, принимающих рубли. В одном из них за один рубль дают 0,310 бата, в другом — 0,39 бата.

Уточняется, что приобрести тайские баты за рубли можно только обменниках в популярных туристических местах. Ни в аэропорту, ни в офисах банков российскую валюту не принимают.