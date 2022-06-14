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40 минут назад

Россиянам назвали способы расплачиваться в Таиланде без долларов

Lenta.ru

Представители туриндустрии раскрыли способы расплачиваться на курортах Таиланда, не покупая при этом иностранную валюту перед поездкой. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как расплачиваться в Таиланде без долларов
Фото: UnsplashUnsplash

По словам экспертов, сейчас большинство туристов прилетают в королевство с долларами или евро, которые затем меняют на тайские баты. Однако в АТОР назвали несколько локаций на Пхукете, где российские путешественники могут сразу обменять рубли на баты.

Во-первых, отдыхающим порекомендовали отправиться в старый город (Old Phuket town). В местных пунктах обмена один рубль стоит 0,302 бата — то есть за 1000 рублей можно купить более 300 бат.

Также туристам посоветовали обратить внимание на торговый центр Central Festival Phuket, где находятся сразу три обменных пункта, принимающих рубли. В одном из них за один рубль дают 0,310 бата, в другом — 0,39 бата.

Уточняется, что приобрести тайские баты за рубли можно только обменниках в популярных туристических местах. Ни в аэропорту, ни в офисах банков российскую валюту не принимают.

Ранее в июне власти Таиланда заявили о намерении внедрить в королевстве использование банковских карт российской платежной системы «Мир». По словам посла королевства Сасивата Вонгсинсавата, пилотный проект будет запущен на наиболее популярных курортах — Пхукете и Бангкоке.

Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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