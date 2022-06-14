Коренным жителям Ямала разрешат заниматься туризмом

Коренному населению Арктики на законодательном уровне позволят заниматься туризмом как отдельным видом хозяйственной деятельности. Об этом сообщает портал «Ямал-Медиа».

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«Туризм как отдельный вид хозяйственной деятельности для КМНС предложила закрепить на законодательном уровне замдиректора департамента мониторинга правоприменения АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Мария Бадмацыренова», – сказано в сообщении.

Такое решение позволит коренному населению Ямала расширить возможности получения доходов от традиционных видов деятельности, сохранить уникальный образ жизни. В арктическом регионе растет число туристов, местные операторы предлагают гостям походы, сплавы, рыболовецкие и этнографические туры. В настоящее время почти каждый четвертый зарегистрированный резидент Арктической зоны РФ занимается туризмом.