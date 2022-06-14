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1 час назад

24% российских путешественников не планируют покидать границы России

runews24.ru

Опрос, проведенный Европейской комиссией по туризму, показал, что россияне не настроены в этом году отправляться в отпуск в путешествие, сообщает «Турпром».

24% российских туристов не планируют покидать границы России
Фото: runews24.rurunews24.ru

Согласно исследованию, такие настроения связаны с началом специальной военной операции по защите Донбасса и изменением отношения к российским туристам.

Результаты опроса показали, что 60% опрошенных не хотят уезжать за пределы, которые входили в состав Советского Союза. 24% не планируют покидать границы России, 13% просто не могут себе этого позволить с финансовой точки зрения. При этом 10% боятся, что в других странах к ним будет враждебное отношение.

Новости путешествий,Еврокомиссия,
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