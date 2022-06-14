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2 часа назад

В Анталью за выходные прибыло 115 тысяч туристов

runews24.ruиещё 1

Турция стала для России чуть ли не «единственным окном» в мир из-за авиасанкций и закрытия неба. Только в московском аэропорту Внуково новый самолет вылетает в Анталью с интервалом в 10 минут. В основном это рейсы Turkish Airlines на турецкое побережье.

В Анталью за выходные прибыло 115 тысяч туристов
Фото: runews24.rurunews24.ru

Всего за выходные только Анталия приняла 115 тысяч туристов и 565 самолетов. Как заявил местный эксперт по туризму Реджеп Явуз, интенсивность воздушного сообщения в субботу напомнила о 2019 годе.

68 рейсов прибыло из Германии, 58 рейсов – из России, 42 – из Польши, 34 – из Великобритании. Всего туристы приехали из 38 государств, в основном из стран Европы.

За выходные приехали 25 тысяч россиян и 28 тысяч из Германии. Реджеп Явуз отметил, что такой наплыв за два дня является важным показателем как для Турции, так и для мирового туризма.

Новости путешествий,Международный аэропорт Внуково,
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