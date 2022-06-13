Россиянка во Вьетнаме и раскрыла способ «стать своей среди чужих»

Российская туристка побывала на отдыхе во Вьетнаме и рассказала, что для того, чтобы быстро подружиться с местными жителями, достаточно выучить несколько фраз на их родном языке. Впечатлениями от отпуска она поделились с порталом «Тонкости туризма».

В отзыве читательница портала отметила вежливость и отзывчивость персонала отеля, в котором она проводила отпуск.

«Туристам очень рады, неважно, откуда ты. А если вы выучите несколько фраз на вьетнамском, то удивитесь, насколько быстро станете своим среди чужих. Вот для вас небольшая заготовка: здравствуйте — "синьтяо", спасибо — "кам он", извините — "син лой", счет — "тын тын", да — "ванг", нет — "хам"», — раскрыла способ найти общий язык с вьетнамцами россиянка.

Также автор отзыва похвалила питание в ресторане — она призналась, что ходила на завтраки «как на праздник». Единственным недостатком отдыха для нее стала «чересчур спокойная обстановка»: по мнению туристки, на пляже или у бассейна должна играть легкая фоновая музыка.