Туристам на российском юге стоит приготовиться к неустойчивой погоде

Туристам, которые отдыхают в Краснодарском крае и Крыму или только собираются отправиться на курорт, стоит приготовиться к переменчивой погоде.

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В Сочи сегодня 29 градусов, вода в море прогрелась до 22. Однако в ближайшую неделю, по сообщениям синоптиков, ожидаются дожди и грозы, температура воздуха днем понизится до 24–25 градусов, ночью – до 19–21. Солнечной погода станет только к пятнице, 17 июня, и то лишь на несколько дней. С 21-го числа снова прогнозируют дожди и даже небольшое похолодание в регионе – до 21–23 градусов.

На самом детском курорте, в Анапе, сегодня светит солнце и +29. Метеорологи дают в целом благоприятный прогноз на неделю: 25–27 градусов без осадков. За исключением четверга: в этот день высока вероятность дождей и гроз. Испортится погода и в субботу-воскресенье: ожидается сильный ветер с порывами до 15–16 м/с.