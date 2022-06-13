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58 минут назад

Туристам на российском юге стоит приготовиться к неустойчивой погоде

TourDom

Туристам, которые отдыхают в Краснодарском крае и Крыму или только собираются отправиться на курорт, стоит приготовиться к переменчивой погоде.

Туристам на российском юге стоит приготовиться к неустойчивой погоде
Фото: TourDomTourDom

В Сочи сегодня 29 градусов, вода в море прогрелась до 22. Однако в ближайшую неделю, по сообщениям синоптиков, ожидаются дожди и грозы, температура воздуха днем понизится до 24–25 градусов, ночью – до 19–21. Солнечной погода станет только к пятнице, 17 июня, и то лишь на несколько дней. С 21-го числа снова прогнозируют дожди и даже небольшое похолодание в регионе – до 21–23 градусов.

На самом детском курорте, в Анапе, сегодня светит солнце и +29. Метеорологи дают в целом благоприятный прогноз на неделю: 25–27 градусов без осадков. За исключением четверга: в этот день высока вероятность дождей и гроз. Испортится погода и в субботу-воскресенье: ожидается сильный ветер с порывами до 15–16 м/с.

В Крыму погода отличается в зависимости от выбранного побережья. На западе полуострова, в Евпатории, предстоящая неделя будет теплой (24–28 градусов) и сухой, дождик чуть поморосит в отдельные дни. На юге, в Ялте, по данным Gismeteo, будет от 23 до 26 градусов, но во вторник прогнозируют сильную грозу и шквалистый ветер до 16 м/с. И наконец, в восточной части Крыма, в Феодосии, туристов всю неделю ожидает ровная, комфортная для загорания и купания погода (23–27). Температура воды в море – 21–22 градуса.

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