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41 минуту назад

Британский турист неудачно прыгнул в море и оказался в реанимации

Lenta.ru

33-летний британский турист оказался в реанимации после неудачного падения возле курорта Сан-Антонио, Ибица. Мужчина, чье имя не разглашается, решил прыгнуть со скалы в море, но упал на камни, сообщает Daily Mail.

Британский турист неудачно прыгнул в море и оказался в реанимации
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Турист прыгнул в воду между двумя закрытыми бухтами из гравия и песка, окруженными соснами, как делают многие путешественники. После инцидента были мобилизованы службы экстренного реагирования, на место происшествия прибыла полиция курорта вместе с бригадой скорой помощи.

Туриста перенесли на носилках в спасательную лодку и доставили в частную клинику Нуэстра-Сеньора- дель-Росарио на Ибице в критическом состоянии.

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