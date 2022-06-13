Британский турист неудачно прыгнул в море и оказался в реанимации

33-летний британский турист оказался в реанимации после неудачного падения возле курорта Сан-Антонио, Ибица. Мужчина, чье имя не разглашается, решил прыгнуть со скалы в море, но упал на камни, сообщает Daily Mail.

Турист прыгнул в воду между двумя закрытыми бухтами из гравия и песка, окруженными соснами, как делают многие путешественники. После инцидента были мобилизованы службы экстренного реагирования, на место происшествия прибыла полиция курорта вместе с бригадой скорой помощи.