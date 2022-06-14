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3 часа назад

Самара попала в топ-3 самых гостеприимных городов России

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Самара заняла третье место среди городов-миллионников по этому показателю. Гостеприимным город назвали 58 % опрошенных.

Самара попала в топ-3 самых гостеприимных городов России
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Самыми гостеприимными российскими городами являются Волгоград, Красноярск, Екатеринбург и Самара», – сообщается в исследовании компании SuperJob.

В опросе участвовали жители Волгограда, Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Омска, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы и Челябинска. Города, где больше всего рады туристам, – это Волгоград (60 %), Красноярск и Екатеринбург (по 59 %) и Самара (58 %).

Число самарцев, которые радуются наплыву гостей, выросло за год. При этом 19 % респондентов не хотят, чтобы в Самару приезжало больше туристов. 23 % опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. По мнению тех, кто проголосовал за увеличение числа гостей, это сможет привлечь новые инвестиции и создать дополнительные рабчие места в Самаре.

Опрос выявил увеличение сторонников гостеприимства в Екатеринбурге, Самаре, Казани, Уфе, однако снижение этого количества в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что Красноярск признали одним из самых гостеприимных городов страны.

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