Топ-5 лучших оздоровительных курортов России

Отдых в санаториях и на лечебных курортах становится все более популярным. В России практически в каждом регионе можно отдохнуть и поправить свое здоровье. «Вечерняя Москва» составила топ-5 самых лучших и популярных оздоровительных курортов страны.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Кисловодск

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Кисловодск находится в Ставропольском крае и славится своими лечебными водами. Тысячи россиян ежегодно приезжают в главный курортный город Кавказских Минеральных Вод, чтобы поправить свое здоровье.

— В основном в санаториях Кисловодска лечат заболевания сердечно-сосудистой и нервной системы. Также пищеварительный тракт, гинекология и урология за счет минеральных вод. Там есть сульфатные, доломитные и другие соли. Знаменитая вода «Нарзан» именно из Кавминвод, — рассказал эксперт по туризму Николай Мельник.

Ессентуки

Этот курорт широко известен в России одноименными минеральными источниками с соляно-щелочной водой. Ей лечат огромное количество различных заболеваний. Также на курорте очень популярны грязевые ванны. Ее добывают из озера Тамбукан.

— Я рекомендую ехать в Ессентуки тем людям, у кого есть проблемы с органами пищеварения, печени и желчных путей. Этот курорт сравнивают с Карловыми Варами в Праге. За последние годы там появилось много современных санаториев с комфортными условиями проживания, — рассказал эксперт.

Пятигорск

В Пятигорске уникальный климат, который обладает оздоровительным эффектом. В городе находится около 40 минеральных источников. Для лечения используют грязь из Тамбуканского озера и сероводородные источники.

— В Пятигорске предоставляют многопрофильное лечение. Сюда приезжают с проблемами сердечно-сосудистой системы, после инфарктов и инсультов, с кожными заболеваниями. В санаториях популярны такие процедуры, как грязевые ванны, ингаляции и ароматерапия. Отмечу, что в городе есть специализированные лечебные заведения для детей, — заверил Мельник.

Алтайский край

Алтайский край знаменит своей уникальной природой и большим количеством лечебных санаториев. Тысячи россиян ежегодно приезжают сюда, чтобы отдохнуть и улучшить свое здоровье.

— Я был в санатории в Алтайском крае. Там очень славятся бариевые ванны. Это такой химический элемент таблицы Менделеева, который обладает небольшой радиоактивностью. В местных лечебных учреждениях лечат глазные заболевания, проблемы с пищеварением, лор и кожные болезни, опорно-двигательный аппарат, —рассказал эксперт.

Карелия

Чистый воздух, минеральные воды и лечебная грязь в Карелии сделали этот курорт одним из самых популярных в России. Здесь можно пройти лечение в санаториях или отправиться на отдых в турбазу.

— В санаториях Карелии в основном лечат сердечно-сосудистые заболевания и нервную систему. Там большой спектр оздоровительных процедур. Лечебный воздух хорошо помогает при заболеваниях органов дыхания, нервных расстройствах и сильных стрессах, — поделился собеседник «ВМ».

Стоимость лечебного отдыха

Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», когда лучше бронировать тур на российские лечебные курорты и сколько он будет стоить.

— Большинство оздоровительных туров бронируют и покупают за полгода до даты заезда. Позднее мест уже не будет. Все санатории будут заполнены. Бронь через туроператора будет немного дороже, чем самостоятельный выбор отеля и отдельная покупка билетов, — рассказал он.

По словам специалиста, санаторно-курортное лечение рассчитано на 15 дней. До недели программа считается оздоровительной. А более семи дней — уже лечебная.