Туристы в шоке от моря в Анапе

На этой неделе социальные сети забиты фотографиями анапских пляжей. Однако туристы вместо привычных селфи с отдыха выкладывают кадры с заполонившими прибрежную зону водорослями. Для Анапы это типичная картина, но обычно нашествие растений фиксируют в конце июля – августе. В этом году вода зацвела уже в начале турсезона.

Фото: tourdom.ru tourdom.ru

Больше всего завирусились фотографии в Инстаграме (принадлежит компании Meta Platforms Inc., признана экстремистской и запрещенной на территории России) местного блогера Андрея Маковозова. На них видно, что камка, так называют здесь скопление водорослей, покрыла не только центральный пляж города, но дошла до Джемете и Витязево.

Многие пользователи отмечают, что еще 8 июня вода была «чистая, как в проруби», однако уже к концу недели зазеленело все побережье. При этом водоросли стоят не на один десяток метров от берега. Чтобы пройти всю эту кашу отдыхающим придется приложить много усилий.

Отметим, что некоторых потенциальных туристов такая ситуация уже вводит в сомнения относительно отпуска в Анапе. Пользователи интересуются, стоит ли ехать сейчас на курорт и как долго обычно длится нашествие водорослей.

Впрочем, местные жители философски успокаивают – долго терпеть зеленое море туристам не придется: «Это особенность анапских пляжей. Бороться с этой зеленью бесполезно. После шторма будет чисто».